Neftçalada avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 19 mart, 2026
- 22:50
Neftçalada piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası olub.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə axşam saatlarında Kürqarabucaq kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini, 1970-ci il təvəllüdlü Məmmədova Səidə Məmmədəli qızı yolu keçərkən avtomobil onu vurub.
Müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan piyada Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
