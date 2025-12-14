"Barselona"nın üzvü ilk dəfə ardıcıl iki matçda ehtiyat oyunçular skamyasından meydana çıxmayıb

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Futbol
    • 14 dekabr, 2025
    • 16:11
    Barselonanın üzvü ilk dəfə ardıcıl iki matçda ehtiyat oyunçular skamyasından meydana çıxmayıb

    "Barselona"nın futbolçusu Robert Levandovski karyerasında ilk dəfə ardıcıl iki matçda ehtiyat oyunçular skamyasından meydana çıxmayıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu, La Liqanın XVI turunda "Osasuna"nı 2:0 hesabı ilə məğlub etdikləri matçda yaşanıb.

    37 yaşlı hücumçu ehtiyat oyunçular skamyasında yer alsa da, meydana çıxmayıb. Hücumçu daha əvvəl XV turda səfərdə "Betis" üzərində 5:3 hesablı qələbə qazandıqları matçı da ehtiyat oyunçular skamyasından izləmişdi.

    Qeyd edək ki, "Barselona" hazırda 43 xalla turnir cədvəlində lider mövqeyindədir.

    "Barselona" Robert Lewandowski "Osasuna" La Liqa

