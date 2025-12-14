İspaniya klubu baş məşqçisini istefaya göndərib

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    İspaniyanın "Real Sosyedad" klubu baş məşqçi Serxio Fransiskonu istefaya göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti bildirir.

    46 yaşlı mütəxəssislə birlikdə San-Sebastyan komandasını onun köməkçisi Yosu Rivas da tərk edib.

    İlin sonuna qədər san-sebastyanlılara əvəzedici komandanın baş məşqçisi Yon Ansoteqi rəhbərlik edəcək. Onun köməkçisi İmanol Aqirreçe olacaq.

    Qeyd edək ki, komanda hazırda La Liqada 16 turdan sonra 16 xalla 15-ci yerdədir. S.Fransisko bu posta iyulda təyin olunmuşdu.

