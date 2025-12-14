İspaniya klubu baş məşqçisini istefaya göndərib
Futbol
- 14 dekabr, 2025
- 15:11
İspaniyanın "Real Sosyedad" klubu baş məşqçi Serxio Fransiskonu istefaya göndərib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti bildirir.
46 yaşlı mütəxəssislə birlikdə San-Sebastyan komandasını onun köməkçisi Yosu Rivas da tərk edib.
İlin sonuna qədər san-sebastyanlılara əvəzedici komandanın baş məşqçisi Yon Ansoteqi rəhbərlik edəcək. Onun köməkçisi İmanol Aqirreçe olacaq.
Qeyd edək ki, komanda hazırda La Liqada 16 turdan sonra 16 xalla 15-ci yerdədir. S.Fransisko bu posta iyulda təyin olunmuşdu.
Son xəbərlər
15:41
Zelenski: ABŞ hələ sülh planı ilə bağlı Ukraynanın yeni təkliflərinə cavab verməyibDigər ölkələr
15:27
Foto
20 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi başa çatıbFərdi
15:26
Sidneydə baş verən atışma nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
15:23
Ukrayna ordusunun Baş Qərargahı Rusiyanın mühüm obyektlərinə zərbələr endirildiyini açıqlayıbDigər ölkələr
15:11
İspaniya klubu baş məşqçisini istefaya göndəribFutbol
14:56
Foto
Azərbaycanın 16 yaşadək şahmatçıları türkdilli dövlətlər arasında yarışın qalibi olublarFərdi
14:55
Foto
Azərbaycan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 11-ci Qlobal Forumunda təmsil olunurMədəniyyət siyasəti
14:49
Uitkoff və Kuşner Zelenski ilə danışıqlar aparmaq üçün Berlinə səfər ediblərDigər ölkələr
14:45