    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.01.2026)

    Maliyyə
    • 10 yanvar, 2026
    • 09:45
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    63,34

    1,35

    2,49

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,12

    1,36

    1,70

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 500,90

    40,20

    159,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 504,07

    237,96

    1 440,78

    S&P 500

    6 966,28

    44,82

    120,78

    Nasdaq

    23 702,88

    222,86

    460,89

    Nikkei

    51 939,89

    822,63

    1 600,41

    Dax

    25 261,64

    134,18

    771,23

    FTSE 100

    10 124,60

    79,91

    193,22

    CAC 40 INDEX

    8 362,09

    118,63

    212,59

    Shanghai Composite

    4 120,43

    37,45

    151,59

    Bist 100

    12 200,95

    112,98

    939,43

    RTS

    1 097,31

    2,51

    - 16,82

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1637

    - 0,0018

    - 0,0108

    USD/GBP

    1,3404

    - 0,0031

    - 0,0069

    JPY/USD

    157,8900

    1,0200

    1,4400

    RUB/USD

    78,9606

    1,4800

    0,2106

    TRY/USD

    43,0761

    0,0300

    0,1199

    CNY/USD

    6,9783

    - 0,0100

    - 0,0107
    Əmtəə indeks valyuta
