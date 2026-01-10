Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2026)
Финансы
- 10 января, 2026
- 09:54
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
63,34
|
1,35
|
2,49
|
WTI (долл/барр)
|
59,12
|
1,36
|
1,70
|
Золото (долл/унция)
|
4 500,90
|
40,20
|
159,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 504,07
|
237,96
|
1 440,78
|
S&P 500
|
6 966,28
|
44,82
|
120,78
|
Nasdaq
|
23 702,88
|
222,86
|
460,89
|
Nikkei
|
51 939,89
|
822,63
|
1 600,41
|
Dax
|
25 261,64
|
134,18
|
771,23
|
FTSE 100
|
10 124,60
|
79,91
|
193,22
|
CAC 40 INDEX
|
8 362,09
|
118,63
|
212,59
|
Shanghai Composite
|
4 120,43
|
37,45
|
151,59
|
Bist 100
|
12 200,95
|
112,98
|
939,43
|
RTS
|
1 097,31
|
2,51
|
- 16,82
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1637
|
- 0,0018
|
- 0,0108
|
USD/GBP
|
1,3404
|
- 0,0031
|
- 0,0069
|
JPY/USD
|
157,8900
|
1,0200
|
1,4400
|
RUB/USD
|
78,9606
|
1,4800
|
0,2106
|
TRY/USD
|
43,0761
|
0,0300
|
0,1199
|
CNY/USD
|
6,9783
|
- 0,0100
|
- 0,0107
