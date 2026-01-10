Marko Rubio İran xalqına dəstəyini ifadə edib
Digər ölkələr
- 10 yanvar, 2026
- 09:45
ABŞ Dövlət Katibi Marko Rubio İranda kütləvi etirazlar fonunda İran xalqına dəstəyini ifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə müvafiq paylaşımı "X" sosial şəbəkəsində edib.
"ABŞ İranın cəsur xalqını dəstəkləyir", - deyə o yazıb.
Son xəbərlər
10:02
Foto
Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıbSağlamlıq
10:00
Vladanka Andreyeva diplomatik missiyasını Kambocada davam etdirəcəkXarici siyasət
09:55
Goranboyda 55 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
09:53
Ağdaşda avtomobil 60 yaşlı kişini vuraraq öldürübHadisə
09:51
Tərtərdə ana və oğul dəm qazından zəhərlənib, ölən varHadisə
09:50
İranda etirazlar iki həftədir davam edir - küçələrdə dağıntılar törədilibRegion
09:45
Marko Rubio İran xalqına dəstəyini ifadə edibDigər ölkələr
09:45
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.01.2026)Maliyyə
09:40