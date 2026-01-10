Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Рубио выразил поддержку народу Ирана

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 09:38
    Рубио выразил поддержку народу Ирана

    Госсекретарь США Марко Рубио на фоне протестов в Иране выразил поддержку иранскому народу.

    Как передает Report, соответствующую публикацию он сделал в соцсети Х.

    "Соединенные Штаты поддерживают храбрый народ Ирана",- написал он.

    Marko Rubio İran xalqına dəstəyini ifadə edib
    US Secretary of State expresses support for Iranian people

