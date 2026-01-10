Рубио выразил поддержку народу Ирана
Госсекретарь США Марко Рубио на фоне протестов в Иране выразил поддержку иранскому народу.
Как передает Report, соответствующую публикацию он сделал в соцсети Х.
"Соединенные Штаты поддерживают храбрый народ Ирана",- написал он.
The United States supports the brave people of Iran— Marco Rubio (@marcorubio) January 10, 2026
