    Норвежская полиция начала проверку экс-премьера по делу Эпштейна

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 08:41
    Норвежская полиция начала проверку экс-премьера по делу Эпштейна

    В Норвегии начато расследование против бывшего премьер-министра и экс-генсека Совета Европы Торбьорна Ягланда по подозрению в коррупции и по делу Эпштейна.

    Как передает Report, об этом сообщило норвежское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Oekokrim.

    "Мы считаем, что есть разумные основания для расследования, учитывая, что в период, охватываемый опубликованными документами, он занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы", - заявили в Oekokrim.

    Против Ягланда пока не выдвинуто конкретных обвинений. Следствие планирует изучить вопросы получения подарков, компенсации поездок и займов, связанных с его прежними должностями. Полиция также запросила лишение Ягланда дипломатического иммунитета, который был предоставлен ему как бывшему главе международной организации.

    Норвегия дело Эпштейна расследование
