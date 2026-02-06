Норвежская полиция начала проверку экс-премьера по делу Эпштейна

В Норвегии начато расследование против бывшего премьер-министра и экс-генсека Совета Европы Торбьорна Ягланда по подозрению в коррупции и по делу Эпштейна.

Как передает Report, об этом сообщило норвежское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Oekokrim.

"Мы считаем, что есть разумные основания для расследования, учитывая, что в период, охватываемый опубликованными документами, он занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы", - заявили в Oekokrim.

Против Ягланда пока не выдвинуто конкретных обвинений. Следствие планирует изучить вопросы получения подарков, компенсации поездок и займов, связанных с его прежними должностями. Полиция также запросила лишение Ягланда дипломатического иммунитета, который был предоставлен ему как бывшему главе международной организации.