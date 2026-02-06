Norveçdə keçmiş baş nazir barəsində Epşteyn işi üzrə istintaq başlayıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Norveçdə keçmiş baş nazir və Avropa Şurasının keçmiş baş katibi Torbyorn Yaqlanda barəsində korrupsiya və Epşteyn işi üzrə şübhə altında istintaq başlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Norveçin iqtisadi cinayətlərlə mübarizə bölməsi "Oekokrim" məlumat verib.

    "Biz hesab edirik ki, istintaq üçün ağlabatan əsaslar var, nəzərə alsaq ki, dərc olunmuş sənədlərlə əhatə olunan dövrdə o, Nobel komitəsinin sədri və Avropa Şurasının baş katibi vəzifələrində çalışıb", - məlumatda qeyd edilib.

    T.Yaqlanda qarşı hələ ki konkret ittihamlar irəli sürülməyib. Polis həmçinin beynəlxalq təşkilatın keçmiş rəhbəri kimi ona verilmiş diplomatik toxunulmazlıqdan Yaqlandı məhrum etməyi tələb edib.

    Norveç Avropa Şurası Torbyorn Yaqlanda Ceffri Epşteynin işi
    Норвежская полиция начала проверку экс-премьера по делу Эпштейна

