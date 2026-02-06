Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    ЕБРР в 2025 году выделил свыше 80 млн евро на проекты в Азербайджане

    Финансы
    • 06 февраля, 2026
    • 08:39
    ЕБРР в 2025 году выделил свыше 80 млн евро на проекты в Азербайджане

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2025 году выделил 81 млн евро на финансирование 10 проектов в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ЕБРР.

    По состоянию на 31 декабря 2025 года текущий кредитный портфель банка по проектам в Азербайджане оценивается в 906 млн евро, 40% портфеля приходится на частный сектор.

    При этом в настоящее время активными являются 36 проектов.

    Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 90% (812 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 7% (64 млн евро) приходится на финансовые институты, еще 3% (30 млн евро) - на корпоративный сектор.

    В целом ЕБРР инвестировал 3,648 млрд евро на реализацию 201 проекта в Азербайджане.

    Объем операционных активов банка в стране на 31 декабря 2025 года составил 695 млн евро.

    Отметим, что в 2024 году ЕБРР предоставил стране кредиты на общую сумму 199 млн евро на финансирование восьми проектов, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.

    EBRD 2025-ci ildə Azərbaycandakı layihələrə 81 milyon avro vəsait ayırıb
    EBRD allocates over 80M euros for projects in Azerbaijan in 2025
