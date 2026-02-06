ЕБРР в 2025 году выделил свыше 80 млн евро на проекты в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2025 году выделил 81 млн евро на финансирование 10 проектов в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ЕБРР.

По состоянию на 31 декабря 2025 года текущий кредитный портфель банка по проектам в Азербайджане оценивается в 906 млн евро, 40% портфеля приходится на частный сектор.

При этом в настоящее время активными являются 36 проектов.

Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 90% (812 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 7% (64 млн евро) приходится на финансовые институты, еще 3% (30 млн евро) - на корпоративный сектор.

В целом ЕБРР инвестировал 3,648 млрд евро на реализацию 201 проекта в Азербайджане.

Объем операционных активов банка в стране на 31 декабря 2025 года составил 695 млн евро.

Отметим, что в 2024 году ЕБРР предоставил стране кредиты на общую сумму 199 млн евро на финансирование восьми проектов, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.