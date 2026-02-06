İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    EBRD 2025-ci ildə Azərbaycandakı layihələrə 81 milyon avro vəsait ayırıb

    Maliyyə
    • 06 fevral, 2026
    • 08:49
    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) 2025-ci ildə Azərbaycandakı 10 layihənin maliyyələşdirilməsi üçün 81 milyon avro maliyyə vəsaiti ayırıb.

    "Report" bu barədə banka istinadən xəbər verir.

    Ötən il dekabrın 31 tarixinə EBRD-nin Azərbaycandakı layihələr üçün hazırkı kredit portfeli 906 milyon avro olaraq qiymətləndirilib və bunun da 40 %-i özəl sektorun payına düşüb.

    Hazırda 36 layihə aktivdir.

    EBRD-nin məlumatına görə, hazırkı portfelin əksəriyyəti, yəni 90 %-i (812 milyon avro) davamlı infrastrukturun inkişafına, 7 %-i (64 milyon avro) maliyyə institutlarına, digər 3 %-i (30 milyon avro) isə korporativ sektora yönəldilib.

    Ümumilikdə, bank Azərbaycandakı 201 layihəyə 3,648 milyard avro investisiya qoyub.

    Bankın ölkədəki əməliyyat aktivləri 31 dekabr 2025-ci il tarixinə 695 milyon avro təşkil edib.

    Qeyd etmək lazımdır ki, 2024-cü ildə EBRD ölkəyə səkkiz layihənin maliyyələşdirilməsi üçün ümumilikdə 199 milyon avro məbləğində kredit verib ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 27,56 % (43 milyon avro) artım deməkdir.

    EBRD Azərbaycan maliyyələşdirmə cari layihə portfeli
    ЕБРР в 2025 году выделил свыше 80 млн евро на проекты в Азербайджане
    EBRD allocates over 80M euros for projects in Azerbaijan in 2025

