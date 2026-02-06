EBRD 2025-ci ildə Azərbaycandakı layihələrə 81 milyon avro vəsait ayırıb
- 06 fevral, 2026
- 08:49
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) 2025-ci ildə Azərbaycandakı 10 layihənin maliyyələşdirilməsi üçün 81 milyon avro maliyyə vəsaiti ayırıb.
"Report" bu barədə banka istinadən xəbər verir.
Ötən il dekabrın 31 tarixinə EBRD-nin Azərbaycandakı layihələr üçün hazırkı kredit portfeli 906 milyon avro olaraq qiymətləndirilib və bunun da 40 %-i özəl sektorun payına düşüb.
Hazırda 36 layihə aktivdir.
EBRD-nin məlumatına görə, hazırkı portfelin əksəriyyəti, yəni 90 %-i (812 milyon avro) davamlı infrastrukturun inkişafına, 7 %-i (64 milyon avro) maliyyə institutlarına, digər 3 %-i (30 milyon avro) isə korporativ sektora yönəldilib.
Ümumilikdə, bank Azərbaycandakı 201 layihəyə 3,648 milyard avro investisiya qoyub.
Bankın ölkədəki əməliyyat aktivləri 31 dekabr 2025-ci il tarixinə 695 milyon avro təşkil edib.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2024-cü ildə EBRD ölkəyə səkkiz layihənin maliyyələşdirilməsi üçün ümumilikdə 199 milyon avro məbləğində kredit verib ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 27,56 % (43 milyon avro) artım deməkdir.