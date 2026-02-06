Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 06 февраля, 2026
    • 08:15
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    11. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

