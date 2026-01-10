Goranboyda 55 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 10 yanvar, 2026
- 09:55
Goranboyda 55 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Dəliməmmədli şəhəri, M.Əsədov küçəsi ev 10 ünvanında yaşayan 1970-ci il təvəllüdlü İsmayılzadə Namiq Nemət oğlu hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Faktla bağlı Goranboy rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
