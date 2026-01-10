İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Hadisə
    • 10 yanvar, 2026
    • 09:55
    Goranboyda 55 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Goranboyda 55 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Dəliməmmədli şəhəri, M.Əsədov küçəsi ev 10 ünvanında yaşayan 1970-ci il təvəllüdlü İsmayılzadə Namiq Nemət oğlu hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Faktla bağlı Goranboy rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

