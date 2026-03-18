    Hövsan və Şüvəlan qəsəbələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    18 mart, 2026
    09:24
    Hövsan və Şüvəlan qəsəbələrində işıq olmayacaq

    Bu gün Bakının Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Suraxanı Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) ərazisində 35/6 kV-luq 366 saylı yarımstansiyadan qidalanan 6 kV-luq hava xətlərində təmir işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 16:00-dək Hövsan qəsəbəsi Elman Qasımov, Elçin Məmmədov, Oqtay Şabanov küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Həmçinin Xəzər RETSİ-də təmir işləri həyata keçiriləcək. Beləliklə, saat 11:00-dan 13:00-dək Şüvəlan qəsəbəsi Güney Azərbaycan, Hacı Aslan Aslanov küçələrində elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq.

    Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Elektrik enerjisi Azərişıq ASC Hövsan qəsəbəsi

