İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İqor Terexov: Xarkovda Rusiya dronu YDM-ə düşüb, xəsarət alanlar var

    • 02 may, 2026
    • 16:08
    İqor Terexov: Xarkovda Rusiya dronu YDM-ə düşüb, xəsarət alanlar var

    Rusiyanın zərbə pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Ukraynanın Xarkov şəhərinin rayonlarından birində yanacaqdoldurma məntəqəsinə (YDM) düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarkov meri İqor Terexov sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, PUA-nın düşdüyü yerdə yanğın baş verib, xəsarət alanlar var.

    İ.Terexov həmçinin vurğulayıb ki, Xarkovun digər rayonunda yaşayış binasına PUA hücumu qeydə alınıb.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Игорь Терехов сообщил о попадании российского дрона по АЗС в Харькове, есть пострадавшие

