İqor Terexov: Xarkovda Rusiya dronu YDM-ə düşüb, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 02 may, 2026
- 16:08
Rusiyanın zərbə pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Ukraynanın Xarkov şəhərinin rayonlarından birində yanacaqdoldurma məntəqəsinə (YDM) düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarkov meri İqor Terexov sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, PUA-nın düşdüyü yerdə yanğın baş verib, xəsarət alanlar var.
İ.Terexov həmçinin vurğulayıb ki, Xarkovun digər rayonunda yaşayış binasına PUA hücumu qeydə alınıb.
Son xəbərlər
00:13
Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıbRegion
23:53
Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçibDigər ölkələr
23:38
Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edirRegion
23:31
İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edibDigər ölkələr
23:27
Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlibFutbol
23:09
Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıbDigər ölkələr
23:03
Foto
Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilibXarici siyasət
22:39
Foto
WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıbİnfrastruktur
22:32