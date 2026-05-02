Игорь Терехов сообщил о попадании российского дрона по АЗС в Харькове, есть пострадавшие
Другие страны
- 02 мая, 2026
- 15:35
Российский ударный беспилотник попал по автозаправочной станции (АЗС) в одном из районов украинского Харькова.
Как передает Report, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях.
По его словам, на месте попадания беспилотника возник пожар, имеются пострадавшие.
При этом он не уточнил число пострадавших.
Терехов также подчеркнул, что в другом районе Харькова зафиксировано попадание беспилотника зафиксировано в жилой дом.
