İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Aİ: Ermənistan və Azərbaycan kommunikasiyaların açılmasından iqtisadi cəhətdən faydalanacaqlar

    Region
    • 02 may, 2026
    • 16:41
    Aİ: Ermənistan və Azərbaycan kommunikasiyaların açılmasından iqtisadi cəhətdən faydalanacaqlar

    Kommunikasiyaların bərpası və etibarlı infrastrukturun inkişafı Cənubi Qafqazda həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın maraqlarına cavab verən yeni iqtisadi imkanlar formalaşdırır, həmçinin regionda sülh və sabitliyin möhkəmlənməsinə kömək edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının (Aİ) İrəvandakı səfiri Vasilis Maraqos "Armenpress"ə müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsi Ermənistan ərazisində tranzit bağlantılarını necə inkişaf etdirməyin və Ermənistanla Azərbaycan arasında kommunikasiyaları hansı yolla bərpa etməyin mümkünlüyünü aydın və praktik şəkildə müəyyən edir:

    "Aİ həmçinin Ermənistanın Transxəzər Nəqliyyat Dəhlizində (Orta Dəhliz - red.) iştirak etməyə dair marağını dəstəkləyir".

    Səfir qeyd edib ki, 2025-ci ilin avqustunda Bakı və İrəvan arasında əldə edilmiş razılaşmalar çoxillik münaqişədən sonra "tarixi irəliləyiş" olub və Avropa İttifaqı tərəfindən müsbət qarşılanıb.

    "Biz hər iki tərəfi sülh sazişinin imzalanması və ratifikasiyası istiqamətində mümkün qədər tez irəliləməyə çağırırıq. 2025-ci ilin avqust ayından bəri biz sülhün geri dönməzliyinin təmin olunmasına və prosesin institusionallaşdırılmasına yönəlmiş ikitərəfli sülh prosesi çərçivəsində tərəflərin atdığı addımların şahidi olmuşuq. Bu yeni şəraiti və iki ölkə arasındakı müsbət ikitərəfli dinamikanı qiymətləndirməmək olmaz. Bu, uzunmüddətli və qarşılıqlı faydalı barışığın əsasını təşkil edir. İki cəmiyyətin barışması üçün daha çox iş görülməlidir", - V.Maraqos bildirib.

    Diplomat həmçinin xatırladıb ki, Aİ Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması üçün uzun illər ərzində çalışıb:

    "Aİ davamlı sülh üçün şərait yaratmaq məqsədilə həm hər iki tərəflə, həm də beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq edərək bu nəticələrin əldə olunması üzərində illərlə işləyib. Biz bundan sonra da dəstək və ekspert yardımı göstərməyə hazırıq. Bura minalardan təmizləmə, eləcə də sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası prosesi də daxildir".

    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Tramp Marşrutu (TRIPP)
    ЕС: Армения и Азербайджан экономически выиграют от открытия коммуникаций в регионе

    Son xəbərlər

    00:41

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti