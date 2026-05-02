    ЕС: Армения и Азербайджан экономически выиграют от открытия коммуникаций в регионе

    02 мая, 2026
    16:25
    ЕС: Армения и Азербайджан экономически выиграют от открытия коммуникаций в регионе

    Восстановление коммуникаций и развитие надежной инфраструктуры формируют новые экономические возможности на Южном Кавказе, отвечающие интересам как Азербайджана, так и Армении, а также способствуют укреплению мира и стабильности в регионе.

    Как сообщает Report, об этом в интервью Арменпресс заявил посол Европейского союза в Ереване Василис Марагос.

    По его словам, проект "Маршрут Трампа" (TRIPP) четко и практически определяет, как можно развивать транзитную связность на территории Армении и каким образом восстановить коммуникации между Арменией и Азербайджаном.

    "ЕС также поддерживает заинтересованность участия Армении в Транскаспийском транспортном коридоре (Средний коридор - ред.)", - добавил он.

    Посол отметил, что договоренности, достигнутые между Баку и Ереваном в августе 2025 года, стали "историческим прорывом" после многолетнего конфликта и были положительно восприняты Европейским союзом.

    "Мы призываем обе стороны, как можно, скорее продвинуться вперед с подписанием и ратификацией мирного договора. С августа 2025 года мы стали свидетелями ряда беспрецедентных шагов, предпринятых сторонами в рамках двустороннего мирного процесса, направленных на обеспечение необратимости мира и дальнейшую институционализацию процесса. Не следует недооценивать эту новую обстановку и позитивную двустороннюю динамику между двумя странами. Это составляет основу для долгосрочного и взаимовыгодного примирения. Необходимо сделать еще больше для примирения двух обществ", - сказал Марагос.

    Дипломат также напомнил, ЕС в течение долгих лет работал для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    "ЕС годами работал над достижением этих результатов, сотрудничая с обеими сторонами и международными партнерами для создания условий для прочного мира. Мы готовы и дальше оказывать поддержку и экспертную помощь. Это включает в себя разминирование, которое имеет непосредственное отношение к безопасности общин, проживающих вдоль бывших линий конфликта, а также к процессу демаркации и разграничения границ", - добавил он.

    Василис Марагос Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией открытие коммуникаций Европейский союз (ЕС)
    Aİ: Ermənistan və Azərbaycan kommunikasiyaların açılmasından iqtisadi cəhətdən faydalanacaqlar

