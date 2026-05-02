    Azərbaycan və Pakistan arasında həftəlik birbaşa uçuşların ümumi sayı 10-a çatır

    Xarici siyasət
    • 02 may, 2026
    • 16:33
    Bu gündən Azərbaycan və Pakistan arasında həftəlik birbaşa uçuşların ümumi sayı 10-a çatır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Xəzər Fərhadov "X" hesabında paylaşım edib.

    Səfir qeyd edib ki, "Airblue" şirkətinin Bakı–Lahor arasında ilk birbaşa uçuşlarının həyata keçirilməsi ilə Azərbaycan və Pakistan arasında münasibətlərdə mühüm irəliləyiş əldə olunub:

    "Bu yeniliklə Azərbaycan və Pakistan arasında həftəlik birbaşa uçuşların ümumi sayı 10-a çatır", - deyə o bildirib.

    Qeyd edək ki, bu gün Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin "Report"a bu gün Lahordan Bakıya birbaşa uçuşlara başladığını bildirmişdi.

    Azərbaycan-Pakistan əməkdaşlığı Bakı–Lahor Xəzər Fərhadov
    Хазар Фархадов: Число еженедельных авиарейсов между Азербайджаном и Пакистаном достигло 10
    Khazar Farhadov: Number of weekly flights between Azerbaijan, Pakistan reaches 10

