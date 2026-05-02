Хазар Фархадов: Число еженедельных авиарейсов между Азербайджаном и Пакистаном достигло 10

С сегодняшнего дня число еженедельных прямых рейсов между Азербайджаном и Пакистаном увеличилось до 10.

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что с запуском первых прямых рейсов Airblue по маршруту Лахор-Баку в отношениях между Азербайджаном и Пакистаном достигнут значительный прогресс.

Ранее посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин в комментарии Report заявил, что сегодня запущены прямые рейсы Airblue из Лахора в Баку.