    Хазар Фархадов: Число еженедельных авиарейсов между Азербайджаном и Пакистаном достигло 10

    Хазар Фархадов: Число еженедельных авиарейсов между Азербайджаном и Пакистаном достигло 10

    С сегодняшнего дня число еженедельных прямых рейсов между Азербайджаном и Пакистаном увеличилось до 10.

    Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов на своей странице в соцсети X.

    Он отметил, что с запуском первых прямых рейсов Airblue по маршруту Лахор-Баку в отношениях между Азербайджаном и Пакистаном достигнут значительный прогресс.

    Ранее посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин в комментарии Report заявил, что сегодня запущены прямые рейсы Airblue из Лахора в Баку.

    Azərbaycan və Pakistan arasında həftəlik birbaşa uçuşların ümumi sayı 10-a çatır
    Khazar Farhadov: Number of weekly flights between Azerbaijan, Pakistan reaches 10

