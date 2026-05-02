Мохиуддин: Пакистанская авиакомпания Airblue запускает прямой рейс по маршруту Лахор-Баку

Вторая авиакомпания Пакистана - Airblue - с сегодняшнего дня открывает прямое авиасообщение по маршруту Лахор-Баку.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

По его словам, отношения между двумя странами еще больше укрепляются благодаря политическому курсу, определенному лидерами Азербайджана и Пакистана.

"Азербайджан и Пакистан исторически связывают братские узы, прочные и особые отношения. В прошлом году состоялись беспрецедентные визиты и контакты на уровне лидеров, которые приносят конкретные и позитивные результаты", - отметил дипломат.

Мохиуддин также сообщил, что Пакистан представлен на Международном фестивале ковров в Ичеришехер.

"Подобные инициативы, безусловно, способствуют дальнейшему укреплению наших связей. А запуск прямых авиарейсов между Лахором и Баку второй пакистанской авиакомпанией является еще одним подтверждением высокого уровня отношений между нашими странами", - добавил он.