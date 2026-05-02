    Khazar Farhadov: Number of weekly flights between Azerbaijan, Pakistan reaches 10

    Foreign policy
    • 02 May, 2026
    • 17:21
    Khazar Farhadov: Number of weekly flights between Azerbaijan, Pakistan reaches 10

    Starting today, the number of weekly direct flights between Azerbaijan and Pakistan has increased to 10, Azerbaijani Ambassador to Pakistan Khazar Farhadov wrote on X, Report informs.

    He noted that significant progress has been made in relations between Azerbaijan and Pakistan with the launch of Airblue's first direct flights from Baku to Lahore.

    Earlier, Pakistani Ambassador to Azerbaijan Qasim Mohiuddin told Report that Airblue launched direct flights from Lahore to Baku today.

    Azərbaycan və Pakistan arasında həftəlik birbaşa uçuşların ümumi sayı 10-a çatır
    Хазар Фархадов: Число еженедельных авиарейсов между Азербайджаном и Пакистаном достигло 10

