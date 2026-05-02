Khazar Farhadov: Number of weekly flights between Azerbaijan, Pakistan reaches 10
Foreign policy
- 02 May, 2026
- 17:21
Starting today, the number of weekly direct flights between Azerbaijan and Pakistan has increased to 10, Azerbaijani Ambassador to Pakistan Khazar Farhadov wrote on X, Report informs.
He noted that significant progress has been made in relations between Azerbaijan and Pakistan with the launch of Airblue's first direct flights from Baku to Lahore.
Earlier, Pakistani Ambassador to Azerbaijan Qasim Mohiuddin told Report that Airblue launched direct flights from Lahore to Baku today.
