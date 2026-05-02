    Putin Rusiya gömrükçülərinə PUA-ları vurmağa icazə verib

    • 02 may, 2026
    • 16:22
    Putin Rusiya gömrükçülərinə PUA-ları vurmağa icazə verib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin gömrük orqanlarına pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı mübarizə səlahiyyətləri verən qanunu imzalayıb.

    Bu barədə "Report" "Kommersant" nəşrinə istinadən xəbər verir.

    Nəşrin məlumatına görə, artıq Rusiyanın gömrük orqanları qurumun obyektlərinə hücum və ya hücum təhlükəsi olduqda dronların fəaliyyətinin qarşısını almaq hüququ əldə ediblər.

    Söhbət hava, sualtı və s. olmaqla istənilən avtomatlaşdırılmış pilotsuz komplekslərdən, eləcə də pilotsuz nəqliyyat vasitələrindən gedir.

    Qanun rəsmi şəkildə dərc olunduqdan 30 gün sonra qüvvəyə minir.

    Vladimir Putin Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Путин разрешил российским таможенникам сбивать беспилотники

