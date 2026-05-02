Путин разрешил российским таможенникам сбивать беспилотники
- 02 мая, 2026
- 15:40
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы страны полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам.
Об этом сообщает Report со ссылкой на издание "Коммерсант".
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По данным издания, теперь таможенные органы РФ получили право пресекать работу дронов (подавлять, повреждать и уничтожать дроны - ред.) в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства.
Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах - воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах.
Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.
