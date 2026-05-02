Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri: Qarabağın bərpa miqyası heyranlıq doğurur
- 02 may, 2026
- 16:07
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin bərpa templəri dəyərli biliklər verir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Həmkarlarımla (xarici diplomatik korpusun nümayəndələri mayın 1-2-də bölgəyə səfər ediblər - red.) birlikdə Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının dəvəti ilə Qarabağa səfər etdik. Bərpa və inkişafın miqyası, templəri həqiqətən heyranedicidir və dəyərli biliklər verir", - E.Qasımov bildirib.
Together with colleagues, visited #Karabakh at the invitation of 🇦🇿 Presidential Administration. The scale and pace of reconstruction and development are truly remarkable and provide valuable insights. 🇸🇰🤝🇦🇿 @HikmetHajiyev@SlovakiaMFA @AzerbaijanMFA #Khojaly #Khankendi… pic.twitter.com/tytnJbefqX— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) May 2, 2026