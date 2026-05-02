İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri: Qarabağın bərpa miqyası heyranlıq doğurur

    Qarabağ
    • 02 may, 2026
    • 16:07
    Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri: Qarabağın bərpa miqyası heyranlıq doğurur

    Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin bərpa templəri dəyərli biliklər verir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Həmkarlarımla (xarici diplomatik korpusun nümayəndələri mayın 1-2-də bölgəyə səfər ediblər - red.) birlikdə Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının dəvəti ilə Qarabağa səfər etdik. Bərpa və inkişafın miqyası, templəri həqiqətən heyranedicidir və dəyərli biliklər verir", - E.Qasımov bildirib.

    Elçin Qasımov Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Diplomatik nümayəndəliklər Slovakiya İşğaldan azad edilmiş ərazilər Diplomatik korpus
    Посол Словакии в Азербайджане: Масштабы восстановления Карабаха впечатляют
    Slovakia's ambassador to Azerbaijan: Scale of Karabakh's restoration remarkable

    Son xəbərlər

    00:41

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti