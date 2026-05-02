    Посол Словакии в Азербайджане: Масштабы восстановления Карабаха впечатляют

    Темпы восстановления Карабахского региона Азербайджана дают ценные знания.

    Как передает Report, об этом посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов написал на своей странице в соцсети Х.

    "Вместе с коллегами (представители иностранного дипломатического корпуса 1-2 мая посетили регион - ред.) посетили Карабах по приглашению Администрации президента Азербайджана. Масштаб и темпы восстановления и развития действительно впечатляют и дают ценные знания", - написал Гасымов.

    Эльчин Гасымов Дипломатический корпус Словакия Восстановление Карабаха
    Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri: Qarabağın bərpa miqyası heyranlıq doğurur
    Slovakia's ambassador to Azerbaijan: Scale of Karabakh's restoration remarkable

