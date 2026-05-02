Посол Словакии в Азербайджане: Масштабы восстановления Карабаха впечатляют
- 02 мая, 2026
- 15:57
Темпы восстановления Карабахского региона Азербайджана дают ценные знания.
Как передает Report, об этом посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов написал на своей странице в соцсети Х.
"Вместе с коллегами (представители иностранного дипломатического корпуса 1-2 мая посетили регион - ред.) посетили Карабах по приглашению Администрации президента Азербайджана. Масштаб и темпы восстановления и развития действительно впечатляют и дают ценные знания", - написал Гасымов.
Together with colleagues, visited #Karabakh at the invitation of 🇦🇿 Presidential Administration. The scale and pace of reconstruction and development are truly remarkable and provide valuable insights. 🇸🇰🤝🇦🇿 @HikmetHajiyev@SlovakiaMFA @AzerbaijanMFA #Khojaly #Khankendi… pic.twitter.com/tytnJbefqX— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) May 2, 2026