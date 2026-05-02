    Sahil Babayev Asiya İnkişaf Bankının İllik Toplantısında iştirak edəcək

    02 may, 2026
    16:01
    Sahil Babayev Asiya İnkişaf Bankının İllik Toplantısında iştirak edəcək

    Mayın 3-6-da Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Rəhbərlər Şurasının 59-cu İllik Toplantısı keçiriləcək.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, toplantıda Azərbaycanı maliyyə naziri, Bankın Rəhbərlər Şurasının üzvü Sahil Babayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək.

    "Tərəqqinin kəsişmə nöqtəsi" devizi ilə keçirilən toplantı Asiya və Sakit okean regionunda yaşıl transformasiya, rəqəmsallaşma, ərzaq təhlükəsizliyi üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinə həsr olunub. Üzv ölkələrin yüksək vəzifəli dövlət və hökumət rəsmiləri, beynəlxalq maliyyə institutları, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri daxil olmaqla üç mindən çox nümayəndənin iştirakı gözlənilir.

    Xatırladaq ki, 1966-cı ildə yaradılan ADB-nin baş qərargahı Filippinin paytaxtı Manila şəhərində yerləşir. Bankın 67 ölkə-üzvü var. Azərbaycan ABB-yə 1999-cu il dekabrın 22-də üzv qəbul olunub. Azərbaycan bankın Rəhbərlər Şurasının 2015-ci ildə keçirilən 48-ci illik toplantısına ev sahibliyi edib.

    Сахиль Бабаев примет участие в ежегодном заседании АБР в Узбекистане
    Sahil Babayev to attend ADB annual meeting in Uzbekistan

