Сахиль Бабаев примет участие в ежегодном заседании АБР в Узбекистане
- 02 мая, 2026
- 16:40
3-6 мая в Самарканде (Узбекистан) состоится 59-е ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).
Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, Азербайджан на мероприятии представит делегация во главе с министром финансов и членом Совета управляющих Азиатского банка развития Сахилем Бабаевым.
В заседании ожидается участие более трех тысяч человек, включая высокопоставленных государственных и правительственных чиновников стран-членов, представителей международных финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества.
Заседание посвящено вопросам "зеленой" трансформации, цифровизации и расширения сотрудничества в области продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
