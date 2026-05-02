    Сахиль Бабаев примет участие в ежегодном заседании АБР в Узбекистане

    Финансы
    • 02 мая, 2026
    • 16:40
    Сахиль Бабаев примет участие в ежегодном заседании АБР в Узбекистане

    3-6 мая в Самарканде (Узбекистан) состоится 59-е ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, Азербайджан на мероприятии представит делегация во главе с министром финансов и членом Совета управляющих Азиатского банка развития Сахилем Бабаевым.

    В заседании ожидается участие более трех тысяч человек, включая высокопоставленных государственных и правительственных чиновников стран-членов, представителей международных финансовых институтов, частного сектора и гражданского общества.

    Заседание посвящено вопросам "зеленой" трансформации, цифровизации и расширения сотрудничества в области продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

