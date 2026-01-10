Ağdaşda avtomobil 60 yaşlı kişini vuraraq öldürüb
Ağdaşda ölümlə nəticələnən avtoqəza baş verib.
"Report" xəbər verir ki, 1968-ci il təvəllüdlü, Ağdaş rayon sakini Hacıyev Ramis Əsgər oğlu idarə etdiyi "VAZ 2101" minik markalı avtomobillə Yuxarı Ləki kəndi ərazisində yolu keçən piyada - 1966-cı il təvəllüdlü Şərifov Əvəz Hümmət oğlunu vurub.
Sonuncu aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
