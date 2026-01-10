İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Ağdaşda avtomobil 60 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 10 yanvar, 2026
    • 09:53
    Ağdaşda ölümlə nəticələnən avtoqəza baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, 1968-ci il təvəllüdlü, Ağdaş rayon sakini Hacıyev Ramis Əsgər oğlu idarə etdiyi "VAZ 2101" minik markalı avtomobillə Yuxarı Ləki kəndi ərazisində yolu keçən piyada - 1966-cı il təvəllüdlü Şərifov Əvəz Hümmət oğlunu vurub.

    Sonuncu aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

    Qəza Ağdaş Cinayət işi

