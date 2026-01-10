В Агдаше автомобиль сбил насмерть 60-летнего мужчину
Происшествия
- 10 января, 2026
- 10:07
В Агдаше автомобиль сбил насмерть 60-летнего мужчину.
Как сообщает Report, житель Агдашского района Рамиз Гаджиев на автомобиле марки "ВАЗ 2101" сбил пешехода, переходившего дорогу на территории села Юхары Ляки - Шарифова Аваза (1966 г.р.).
Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело.
Последние новости
10:40
Сирийская армия заявляет, что полностью очистила Алеппо от СДСДругие страны
10:25
Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $69 за баррельЭнергетика
10:17
Фото
В Шамахы и Гёйчае открылись рынки продажи животныхЗдоровье
10:07
В Агдаше автомобиль сбил насмерть 60-летнего мужчинуПроисшествия
10:01
В Тертере мать и сын отравились угарным газомПроисшествия
10:00
В Иране ночью продолжились массовые протестыВ регионе
09:59
В Бишкеке женщину обманули на $50 тысяч, пообещав квартируВ регионе
09:54
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2026)Финансы
09:51