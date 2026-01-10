В Агдаше автомобиль сбил насмерть 60-летнего мужчину.

Сирийская армия заявляет, что полностью очистила Алеппо от СДС Другие страны

Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $69 за баррель Энергетика

В Тертере мать и сын отравились угарным газом Происшествия

В Иране ночью продолжились массовые протесты В регионе