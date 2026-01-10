Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Агдаше автомобиль сбил насмерть 60-летнего мужчину

    Происшествия
    • 10 января, 2026
    • 10:07
    В Агдаше автомобиль сбил насмерть 60-летнего мужчину

    В Агдаше автомобиль сбил насмерть 60-летнего мужчину.

    Как сообщает Report, житель Агдашского района Рамиз Гаджиев на автомобиле марки "ВАЗ 2101" сбил пешехода, переходившего дорогу на территории села Юхары Ляки - Шарифова Аваза (1966 г.р.).

    Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    ДТП автомобиль авария гибель пешехода Агдаш
    Ağdaşda avtomobil 60 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

    Последние новости

    10:40

    Сирийская армия заявляет, что полностью очистила Алеппо от СДС

    Другие страны
    10:25

    Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $69 за баррель

    Энергетика
    10:17
    Фото

    В Шамахы и Гёйчае открылись рынки продажи животных

    Здоровье
    10:07

    В Агдаше автомобиль сбил насмерть 60-летнего мужчину

    Происшествия
    10:01

    В Тертере мать и сын отравились угарным газом

    Происшествия
    10:00

    В Иране ночью продолжились массовые протесты

    В регионе
    09:59

    В Бишкеке женщину обманули на $50 тысяч, пообещав квартиру

    В регионе
    09:54

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2026)

    Финансы
    09:51

    Владанка Андреева займет пост резидента-координатора ООН в Камбодже

    Внешняя политика
    Лента новостей