    Xarici siyasət
    • 10 yanvar, 2026
    • 10:00
    Vladanka Andreyeva diplomatik missiyasını Kambocada davam etdirəcək

    BMT-nin Azərbaycandakı keçmiş rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva diplomatik missiyasını Kambocada davam etdirəcəyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Bu fotonu 2021-ci ilin avqustunda Bakıdakı Heydər Əliyev Mərkəzində çəkmişdim - Pnompendən gəldikdən cəmi bir neçə həftə sonra. İki dünyanın bir araya gəlməsi: Bakının axıcı cizgiləri və Anqkor-Vatın sükunətini özündə saxlayan sakit qapı. İndi, Azərbaycandan Kambocaya köçərkən sanki evimə qayıdıram. Minnətdaram və həyatımın yeni fəslinə dolu ürəklə qədəm qoyuram", - o yazıb.

    Xatırladaq ki, Vladanka Andreyeva 2021-ci ilin iyul ayından BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi vəzifəsini tuturdu. Onun mandatı rəsmi olaraq 8 yanvar 2026-cı ildə başa çatıb.

    Azərbaycan BMT Kamboca Vladanka Andreyeva
    Владанка Андреева займет пост резидента-координатора ООН в Камбодже
    Vladanka Andreeva to continue her diplomatic mission in Cambodia

