Владанка Андреева займет пост резидента-координатора ООН в Камбодже
- 10 января, 2026
- 09:51
Бывший резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева сообщила, что продолжит свою дипломатическую миссию в Камбодже.
Как передает Report, об этом она написала в социальной сети X.
"Я сделала это фото в Центре Гейдара Алиева в Баку в августе 2021 года - всего через несколько недель после приезда из Пномпеня. Встреча двух миров: плавные изгибы Баку и тихий дверь, хранящая в себе спокойствие Ангкор-Вата. Сейчас, переезжая из Азербайджана в Камбоджу, я чувствую будто возвращаюсь домой. Я благодарна и с полным сердцем вступаю в новую главу своей жизни", - написала она.
Напомним, что Владанка Андреева занимала пост резидента-координатора ООН в Азербайджане с июля 2021 года. Ее мандат официально истек 8 января 2026 года.
