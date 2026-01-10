Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Владанка Андреева займет пост резидента-координатора ООН в Камбодже

    Внешняя политика
    • 10 января, 2026
    • 09:51
    Владанка Андреева займет пост резидента-координатора ООН в Камбодже

    Бывший резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева сообщила, что продолжит свою дипломатическую миссию в Камбодже.

    Как передает Report, об этом она написала в социальной сети X.

    "Я сделала это фото в Центре Гейдара Алиева в Баку в августе 2021 года - всего через несколько недель после приезда из Пномпеня. Встреча двух миров: плавные изгибы Баку и тихий дверь, хранящая в себе спокойствие Ангкор-Вата. Сейчас, переезжая из Азербайджана в Камбоджу, я чувствую будто возвращаюсь домой. Я благодарна и с полным сердцем вступаю в новую главу своей жизни", - написала она.

    Напомним, что Владанка Андреева занимала пост резидента-координатора ООН в Азербайджане с июля 2021 года. Ее мандат официально истек 8 января 2026 года.

