Türkiyə Superkubokunun qalibi bu gün müəyyənləşəcək
Futbol
- 10 yanvar, 2026
- 09:40
Bu gün Türkiyə Superkubokunun qalibi müəyyənlşəcək.
"Report"un məlumatına görə, həlledici qarşılaşmada "Qalatasaray" "Fənərbağça" ilə üz üzə gələcək.
Komandalar Superkubokda 5-ci, ümumilikdə isə 405-ci dəfə bir-birinə rəqib olacaq. Geridə qalan 404 maçdan 149-da "Fənərbağça", 130-da isə "Qalatasaray" qələbəyə sevinib. 125 qarşılşama heç-heçə nəticələnib. Tərəflər arasında baş tutan derbilərdə "Fənərbağça" 544, "Qalatasaray" isə 505 dəfə rəqib qapısına yol tapıb.
Qeyd edək ki, İstanbul derbisi Atatürk Olimpiya Stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 19:45-də start götürəcək.
