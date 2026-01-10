İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Türkiyə Superkubokunun qalibi bu gün müəyyənləşəcək

    Futbol
    • 10 yanvar, 2026
    • 09:40
    Türkiyə Superkubokunun qalibi bu gün müəyyənləşəcək

    Bu gün Türkiyə Superkubokunun qalibi müəyyənlşəcək.

    "Report"un məlumatına görə, həlledici qarşılaşmada "Qalatasaray" "Fənərbağça" ilə üz üzə gələcək.

    Komandalar Superkubokda 5-ci, ümumilikdə isə 405-ci dəfə bir-birinə rəqib olacaq. Geridə qalan 404 maçdan 149-da "Fənərbağça", 130-da isə "Qalatasaray" qələbəyə sevinib. 125 qarşılşama heç-heçə nəticələnib. Tərəflər arasında baş tutan derbilərdə "Fənərbağça" 544, "Qalatasaray" isə 505 dəfə rəqib qapısına yol tapıb.

    Qeyd edək ki, İstanbul derbisi Atatürk Olimpiya Stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 19:45-də start götürəcək.

