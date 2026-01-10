İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb

    Sağlamlıq
    • 10 yanvar, 2026
    • 10:02
    Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb

    Şamaxı və Göyçay rayonlarında yerləşən heyvan satışı bazarları biotəhlükəsizlik tələblərinə uyğunlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) verilən məlumata görə, aparılan qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən hər iki bazarın fəaliyyətə başlaması ilə bağlı qərar verilib.

    Bildirilib ki, bazarlarda sanitar-gigiyenik və baytarlıq tələblərinə uyğun şərait yaradılıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Bərdə, Salyan və Göygöl heyvan satışı bazarlarının fəaliyyətinə icazə verilmişdi.

    AQTA heyvan satışı bazarları Şamaxı Göyçay
    Foto
    В Шамахы и Гёйчае открылись рынки продажи животных

    Son xəbərlər

    10:47

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemləri idxalına çəkdiyi xərci 1 % azaldıb

    Biznes
    10:43

    Milli Məclisin deputatları gələn həftə məzuniyyətdən qayıdacaqlar

    Milli Məclis
    10:43
    Foto

    Göyçayda 4 güləş zalı istifadəyə verilib

    Fərdi
    10:36

    Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:34

    Azərbaycan klubları yoxlama görüşündə üz-üzə gələcəklər

    Futbol
    10:24

    Xınalıq, Qrız, Qusar, Şahdağda qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:16

    Azərbaycan nefti 4 %-dən çox bahalaşıb

    Energetika
    10:09

    Erlinq Holann ölkəsində ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    10:02
    Foto

    Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti