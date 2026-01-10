В Шамахы и Гёйчае открылись рынки продажи животных
Здоровье
- 10 января, 2026
- 10:17
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) сообщило о возобновлении работы рынков по продаже животных в Шамахинском и Гёйчайском районах после их адаптации в соответствии с современными требованиями биобезопасности.
Как сообщает Report, по информации АПБА, решение о работе рынков было принято на основе результатов проведенной оценки.
Отмечается, что на рынках созданы условия в соответствии с санитарно-гигиеническими и ветеринарными требованиями.
Напомним, что ранее было дано разрешение на деятельность рынков продажи животных в Бардинском, Сальянском и Гёйгёльском районах.
