    В Шамахы и Гёйчае открылись рынки продажи животных

    Здоровье
    • 10 января, 2026
    • 10:17
    В Шамахы и Гёйчае открылись рынки продажи животных

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) сообщило о возобновлении работы рынков по продаже животных в Шамахинском и Гёйчайском районах после их адаптации в соответствии с современными требованиями биобезопасности.

    Как сообщает Report, по информации АПБА, решение о работе рынков было принято на основе результатов проведенной оценки.

    Отмечается, что на рынках созданы условия в соответствии с санитарно-гигиеническими и ветеринарными требованиями.

    Напомним, что ранее было дано разрешение на деятельность рынков продажи животных в Бардинском, Сальянском и Гёйгёльском районах.

    Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb

