Ukrayna ordusunun Baş Qərargahı Rusiyanın mühüm obyektlərinə zərbələr endirildiyini açıqlayıb
- 14 dekabr, 2025
- 15:23
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiya ordusunun əsas obyektlərinə zərbələr barədə məlumatı təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Qərargahın "Telegram" kanalında məlumat paylaşılıb.
"Rusiyanın hücum potensialını azaltmaq və hərbi hissələrinin logistik təminatını çətinləşdirmək məqsədilə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Krasnodarda yerləşən Afipski neft emalı zavodunu hədəf alıb. Nəticədə ərazidə partlayışlar və genişmiqyaslı yanğın baş verib. Dəymiş ziyanın miqyası dəqiqləşdirilir", – məlumatda qeyd olunub.
Bundan əlavə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Volqoqrad vilayətindəki "Uryupinskaya" neft bazasını vurub. Obyektdə partlayışlar və yanğın qeydə alınıb.
Həmçinin Ukraynanın müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərində Rusiya ordusunun obyekt və hədəflərinə zərbələr endirilib.
"Bəli, Donetsk vilayətinin işğal olunmuş ərazisində "Volna-2" radioelektron mübarizə stansiyası, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 76-cı desant-hücum diviziyasının müxtəlif bölmələrinin iki idarəetmə məntəqəsi, radioelektron mübarizə stansiyası, həmçinin "İmbir" radiolokasiya stansiyası məhv edilib", – açıqlamada vurğulanıb.
Müvəqqəti işğal olunmuş Zaporojye vilayətində "Tor-M2" zenit-raket kompleksi və pilotsuz uçuş aparatları laboratoriyası da atəşə tutulub.
Bundan başqa, Krım ərazisində iki yanacaq-sürtkü materialları bazası, "Kasta-2E2" radiolokasiya stansiyası və "S-300"/"S-400" HHM sistemləri üçün bahalı element – "96L6E" radiolokasiya stansiyası vurulub. Ziyanın miqyası dəqiqləşdirilir.