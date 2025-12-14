Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Генштаб ВСУ сообщил об ударах по важным объектам и целям РФ

    Генштаб ВС Украины подтвердил удары по ключевым для российских войск объектам и целям.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Генштаба.

    "В рамках мер по снижению наступательного потенциала противника и усложнению логистического обеспечения воинских частей российских сил, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода (Краснодарский край, РФ). В районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется", - отмечается в отчете.

    Кроме того, ВСУ поразили нефтебазу "Урюпинская" в Волгоградской области РФ. На объекте зафиксированы взрывы и пожар.

    Также нанесены удары по объектам и целям ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины.

    "Да, на оккупированной территории Донецкой области поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления разных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационная станция "Имбирь", - говорится в сообщении.

    На временно оккупированных территориях Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и лаборатория беспилотных комплексов.

    Кроме того, на территории Крыма поражены две базы ГСМ, радиолокационная станция ​​"Каста-2Е2" и дорогостоящий элемент для систем ПВО С-300/С-400 – радиолокационная станция ​​96Л6Е. Степень повреждений уточняется.

