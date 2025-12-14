Azərbaycan Premyer Liqasında daha bir görüş baş tutub
Futbol
- 14 dekabr, 2025
- 15:55
Misli Premyer Liqasının XV turunda daha bir görüş baş tutub.
"Report"un məlumatına görə "Kəpəz" "Qəbələ" ilə üz-üzə gəlib.
Yevlax şəhər stadionunda keçirilən görüş Gəncə təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Yeganə qolu rəqib qapısından 54-cü dəqiqədə yaponiyalı futbolçu Ryonosuke Ohori keçirib.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 9-a yüksəldən "Kəpəz" turnir cədvəlinin 10-cu pilləsində yer alıb. "Qəbələ" isə 8 xalla 11-ci yerdə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Şamaxı" "Zirə"ni (2:1), "Sabah" isə "Turan Tovuz"u (3:1) məğlub edib. Tura dekabrın 15-də yekun vurulacaq.
