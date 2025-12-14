Azərbaycan Premyer Liqasında daha bir görüş baş tutub

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Futbol
    • 14 dekabr, 2025
    • 15:55
    Misli Premyer Liqasının XV turunda daha bir görüş baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə "Kəpəz" "Qəbələ" ilə üz-üzə gəlib.

    Yevlax şəhər stadionunda keçirilən görüş Gəncə təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Yeganə qolu rəqib qapısından 54-cü dəqiqədə yaponiyalı futbolçu Ryonosuke Ohori keçirib.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 9-a yüksəldən "Kəpəz" turnir cədvəlinin 10-cu pilləsində yer alıb. "Qəbələ" isə 8 xalla 11-ci yerdə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Şamaxı" "Zirə"ni (2:1), "Sabah" isə "Turan Tovuz"u (3:1) məğlub edib. Tura dekabrın 15-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası "Kəpəz" klubu "Qəbələ" klubu
