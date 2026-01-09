Tramp Qrenlandiya ilə NATO arasında seçim etməli ola biləcəyini etiraf edib
Digər ölkələr
09 yanvar, 2026
- 00:38
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qrenlandiya üzərində nəzarəti ələ keçirməklə NATO-nu qorumaq arasında seçim etməli ola biləcəyini etiraf edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu mövqeyi "The New York Times" qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib.
Nəşrin məlumatına görə, Tramp onun üçün nəyin daha vacib olduğu sualına birbaşa cavab verməyib. Eyni zamanda, o, "seçim yarana biləcəyini" etiraf edərək, NATO-nun ABŞ-nin iştirakı olmadan mahiyyətcə faydasız olduğu mövqeyini vurğulayıb.
