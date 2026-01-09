Трамп допустил выбор между контролем США над Гренландией и сохранением НАТО

Президент США Дональд Трамп допустил, что ему придется сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и сохранением НАТО.

Как передает Report, такую позицию он изложил в интервью газете The New York Times.

Как пишет издание, Трамп не дал прямого ответа на вопрос, что для него важнее. При этом он признал, что "может встать выбор", изложив позицию, согласно которой Североатлантический альянс фактически бесполезен без США в его составе.