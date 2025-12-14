"Кяпаз" обыграл "Габалу" в матче 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 14 декабря, 2025
- 16:06
Гянджинский "Кяпаз" обыграл "Габалу" из одноименного города в матче 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на Евлахском городском стадионе завершилась победой номинальных хозяев - 1:0.
Единственный гол за гянджинцев забил на 54-й минуте японский футболист Рёносукэ Охори.
После победы "Кяпаз" с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, "Габала" набрала 8 баллов и располагается на 11-й позиции.
Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Шамахы" обыграл "Зиря" (2:1), а "Сабах" - "Туран Товуз" (3:1). Итоги тура будут подведены 15 декабря.
