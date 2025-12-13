Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    В Азербайджане цифровые тахографы будут выдавать еще два года

    Инфраструктура
    • 13 декабря, 2025
    • 17:37
    В 2025 году операторам и водителям, осуществляющим международные автомобильные перевозки, в Азербайджане была выдана 1 921 цифровая тахографическая карта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    По данным агентства, за последние четыре года в страну ввезено и передано операторам и водителям в общей сложности 12 220 цифровых тахографических карт.

    В AYNA также отметили, что выдача цифровых тахографов будет осуществляться непрерывно в течение следующих двух лет. Отметим, что с помощью тахографа контролируется, сколько часов находится водитель за рулем, режим его работы и отдыха.

    тахограф AYNA водители
    AYNA: Azərbaycanda rəqəmsal taxoqraf kartlarının verilməsi daha iki il fasiləsiz davam edəcək
    Лента новостей