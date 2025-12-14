Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ в Эр-Рияде

    Азербайджанские каратисты завоевали пять медалей на чемпионате мира, организованном Международной Федерацией Киокушин (International Kyokushin Federation, IKF) в столице Саудовской Аравиии Эр-Рияде.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана (ФКА), Джавид Кязымлы (16-17 лет, +80 кг) и Сельджан Бабаева (+60 кг) завоевали золотые медали.

    Рахман Юсубов (14-15 лет, 75 кг) взял серебро, а Вагиф Бандалиев (16-17 лет, 70 кг) и Тогрул Оруджов (12-13 лет, 60 кг) - бронзу.

    Отметим, что на чемпионате мира Азербайджан был представлен делегацией из 20 человек, включающей 16 спортсменов, 2 судей, 1 главного тренера и 1 представителя страны. Каратисты испытали свои силы как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

    Сборную возглавляли генеральный секретарь ФКА Габиль Саядов и представитель IKF Рза Мустафаев.

