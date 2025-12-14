Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджан представлен на XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    Kультурная политика
    • 14 декабря, 2025
    • 15:03
    Азербайджан представлен на XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    В столице Королевства Саудовская Аравия городе Эр-Рияде заработал XI Глобальный форум Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC).

    Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, в форуме на тему "UNAOC: два десятилетия диалога во имя человечества - наступление новой эры взаимного уважения и взаимопонимания в многополярном мире", принимают участие главы государств и правительств, руководители международных и региональных организаций, религиозные лидеры, а также представители частного сектора, молодежи, искусства, спорта, академических кругов и средств массовой информации.

    В мероприятии участвует делегация Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли.

    На сессиях двухдневного форума будут обсуждаться темы "Ответственное лидерство в многополярном мире: продвижение многосторонности посредством инклюзивного диалога", "Вера в человечество: межрелигиозный диалог как мост к миру и единому человечеству", "От цифровых реалий к реальному миру: борьба с дипфейками, дезинформацией, управляемой искусственным интеллектом, и ненавистью, усиленной новыми алгоритмами", "Защита человеческого достоинства и продвижение чувства идентичности: переосмысление миграционных историй и городов как инклюзивных пространств для всех" и др.

    Также в рамках форума будут организованы встреча высокого уровня Группы друзей UNAOC и Молодежный форум UNAOC.

    Azərbaycan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 11-ci Qlobal Forumunda təmsil olunur
    Лента новостей