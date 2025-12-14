Азербайджанские шахматисты выиграли турнир среди тюркоязычных стран

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджанские шахматисты в возрастной категории до 16 лет стали победителями I командного чемпионата среди тюркоязычных стран, организованного турецком Газиантепе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минмолодежи и спорта, в турнире приняли участие восемь команд из Азербайджана, Турции, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

    На турнире, организованном по круговой системе, каждая команда состояла из одного мальчика и одной девочки.

    Азербайджанский тандем в лице Рустама Рустамова и Марьям Агавердиевой завоевал чемпионский титул, набрав 11 очков. Представители Узбекистана, набравшие такое же количество очков, заняли второе место по дополнительным показателям, коллектив из Турции заняла третье место.

