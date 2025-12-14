Левон Тер-Петросян переизбран председателем партии АНК
В регионе
- 14 декабря, 2025
- 15:40
Левон Тер-Петросян был переизбран председателем Армянского национального конгресса (АНК) на сегодняшнем съезде партии.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, данное решение было принято по результатам тайного голосования среди 29 членов.
Отметим, что АНК - это оппозиционное политическое движение в Армении, созданное в 2008 году как блок из 13 оппозиционных партий во главе с Левоном Тер-Петросяном, а в 2013 году преобразованное в единую партию.
Последние новости
16:44
В Чили проходит второй тур президентских выборовДругие страны
16:24
Генсек ООН осудил теракт в СиднееДругие страны
16:06
"Кяпаз" обыграл "Габалу" в матче 15-го тура Премьер-лиги АзербайджанаФутбол
15:58
Президент Украины отправится в пятницу с визитом в ПольшуДругие страны
15:40
Левон Тер-Петросян переизбран председателем партии АНКВ регионе
15:21
Число погибших при стрельбе в Сиднее возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
15:16
Зеленский: США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плануДругие страны
15:15
Фото
Азербайджанские шахматисты выиграли турнир среди тюркоязычных странИндивидуальные
15:03
Фото