Левон Тер-Петросян переизбран председателем партии АНК

Левон Тер-Петросян был переизбран председателем Армянского национального конгресса (АНК) на сегодняшнем съезде партии.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, данное решение было принято по результатам тайного голосования среди 29 членов.

Отметим, что АНК - это оппозиционное политическое движение в Армении, созданное в 2008 году как блок из 13 оппозиционных партий во главе с Левоном Тер-Петросяном, а в 2013 году преобразованное в единую партию.