    Зеленский: США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 15:16
    Зеленский: США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану

    Киев не получил официальной реакции от Вашингтона относительно последних предложений по мирному плану.

    Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом журналистам заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    По его словам, определенные сигналы поступают через переговорную команду.

    "Нет, я еще не получил реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную команду. Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня", - отметил Зеленский.

    Он уточнил, что в Берлине пройдет насыщенный с точки зрения политического диалога день.

    "Сегодня у нас Украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно увижу канцлера [ФРГ Фридриха] Мерца и, наверное, вечером еще увижусь с некоторыми европейскими лидерами", - добавил Зеленский, подчеркнув, что Киев настроен на продолжение диалога с партнерами и готов обсуждать дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

    Владимир Зеленский Украина мирный план США российско-украинская война
    Zelenski: ABŞ hələ sülh planı ilə bağlı Ukraynanın yeni təkliflərinə cavab verməyib
