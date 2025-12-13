Premyer Liqa: "Zirə" "Şamaxı"ya məğlub olub

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Futbol
    • 13 dekabr, 2025
    • 15:54
    Premyer Liqa: Zirə Şamaxıya məğlub olub

    Misli Premyer Liqasında XV tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk oyununda "Şamaxı" doğma meydanda "Zirə"yə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    Qonaqların heyətində Georgi Papunaşvili 8-ci dəqiqədə hesabı açıb. Bölgə təmsilçisinin qollarını isə 54-cü dəqiqədə Alfons Msanqa və 61-ci dəqiqədə penaltidən Karim Rossi vurublar.

    "Şamaxı" 20 xalla 7-ci, "Zirə" isə 27 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci qarşılaşmasında "Turan Tovuz" "Sabah"ı qəbul edəcək.

    Qeyd edək ki, XV tura dekabrın 15-də yekun vurulacaq.

