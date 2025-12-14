WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Suriyada ABŞ hərbçilərinə hücumun təfərrüatları məlum olub

    Digər ölkələr
    • 14 dekabr, 2025
    • 06:50
    Suriyada ABŞ hərbçilərinə hücumun təfərrüatları məlum olub

    ABŞ hərbi qulluqçuları amerikalı polkovnik-leytenantla Suriya Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi arasında görüş zamanı hücuma məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika rəsmisinə istinadən "Wall Street Journal" (WSJ) məlumat yayıb.

    "Hücum əsgərlər yerli amerikalı komandir, polkovnik-leytenant və Suriya Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi arasında İŞİD-ə qarşı mübarizə ilə bağlı iclası mühafizə edərkən baş verib", - nəşr yazıb.

    Qeyd olunub ki, silahlı şəxs iclas zalının pəncərəsinə baxıb və sonra avtomatdan əsgərlərə atəş açıb.

    Amerika və Suriya qüvvələri cavab atəşi açıb, suriyalılar isə hücumçunu təqib ediblər. Onlar sonda İŞİD yaraqlısı olan silahlını öldürüblər.

    Dekabrın 13-də Pentaqonun sözçüsü Şon Parnell Suriyanın Palmira şəhərində iki amerikalı hərbçi və bir mülki tərcüməçinin hücum nəticəsində öldüyünü bildirib. O əlavə edib ki, daha üç nəfər yaralanıb.

    ABŞ Suriya
    WSJ: В районе Пальмиры атаковали сирийско-американский патруль

    Son xəbərlər

    06:50

    Suriyada ABŞ hərbçilərinə hücumun təfərrüatları məlum olub

    Digər ölkələr
    06:18

    Yaponiya Qəzzanın koordinasiya mərkəzinə mülki ekspertlər göndərəcək

    Digər ölkələr
    05:47

    Syria TV: ABŞ Palmira üzərində işıqlandırıcı bombalardan istifadə edib

    Digər ölkələr
    05:11

    Federal Təhqiqat Bürosu universitetdə iki nəfəri öldürən şəxsi axtarır

    Digər ölkələr
    04:40

    Sorğu: Almaniya sakinləri də azyaşlı və yeniyetmələrin sosial şəbəkələrə girməsinin əleyhinədir

    Digər ölkələr
    04:06

    ABŞ-də universitetdə baş verən atışmada iki nəfər ölüb - Yenilənib

    Digər ölkələr
    03:39

    Almaniya Kansleri: Avropa üçün "Amerika sülhü" dövrü başa çatıb

    Digər ölkələr
    02:48

    Rumıniyada ədliyyə sistemindəki korrupsiyaya qarşı nümayişlər keçirilir

    Digər ölkələr
    02:12

    Almaniyada Milad bazarına hücum planlaşdıran beş nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti