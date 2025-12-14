Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    WSJ: В районе Пальмиры атаковали сирийско-американский патруль

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 05:50
    WSJ: В районе Пальмиры атаковали сирийско-американский патруль

    Нападение на сирийско-американский патруль в районе города Пальмира произошло в момент проведения встречи подполковника Вооруженных сил США с представителем Министерства внутренних дел Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По их данным, патруль обеспечивал охрану встречи, в ходе которой обсуждались вопросы противодействия террористической группировке "Исламское государство" (ИГ - ред.).

    Отмечается, что нападавший открыл огонь из пулемета и был ликвидирован сирийскими военнослужащими на месте.

